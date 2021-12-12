А зачем собственно выглядеть дорого? Здесь наверняка следует разграничить понятие "дорохо-бохато" и благородного, стильного, сдержанного образа. Если в первом случае нужно из кожи лезть, чтобы продемонстрировать свой статус. То во втором случае это об элегантности, уверенности и самодостаточности через внешнюю оболочку. Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова предложила в Instagram 10 советов, которые помогут зрительно сделать образ дороже при минимальных затратах.⠀ К сожалению или к счастью, в нашей стране до сих пор сильно судят по внешнему виду. Так почему бы этим не воспользоваться в собственных интересах? Так устроена психология людей. Хорошо одетым людям больше верят и уважают. Если вам нужно проводить важные переговоры, хотите подняться по карьерной лестнице или встретить статусного мужчину — "дорогой" образ просто необходим. Особенно, если не хватает внутренней уверенности. Да, кто-то мне возразит, мол, как и женственность, уверенность должна идти изнутри… Звучит красиво, но работает только при железобетонной самооценке. И таких женщин очень мало и внешний вид для них – это уже пройденный этап. Обратите внимание, что ни в одном совете я не рекомендовала дорогие вещи. Вам не нужно одеваться ультрамодно, вам не нужен люкс. Потому что даже самые дорогие вещи будут выглядеть безвкусно, если не уметь их подбирать, совмещать и продумывать образ к деталям. Умение подобрать одежду по фигуре, добиться гармонии с помощью оттенков, аксессуаров, укладки и макияжа – вот основы дорогого образа. Как выглядеть дорого: 1. Портретная зона 2. Минимализм 3. Лаконичный крой и идеальная посадка 4. Благородные оттенки 5. Аксессуары 6. Классические принты и фактуры 7. Ухоженная одежда 8. Маникюр 9. Обувь 10. Верхняя одежда

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady) Напомним, что ранее стилист Оксана Денисова назвала женские тренды, которые не любят мужчины.