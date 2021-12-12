Зимой ковры можно чистить не только с помощью пылесоса. В частности, можно очистить снегом. Да, такой способ поможет избавиться от старых пятен со своего ковра, пишет First for women. В зимний период убирать ковры снегом отличная идея. Для достижения наилучших результатов используйте только что выпавший сухой снег. Для очищения ковра снегом требуется: Вынесите свой ковер на улицу и встряхните его и оставьте на 30 минут, чтобы он приспособился к более низкой температуре; Затем насыпьте на ковер от 5 сантиметров снега; Затем отбейте ковер с помощью специального веника. Аммиак в снегу вступит в реакцию с холодным воздухом, в результате чего грязь, спрятанная глубоко в ковре, затвердеет. Оставьте снег на ковре на 15 – 20 минут. Затем переверните его и повторите то же самое с другой стороны. Кроме того, можно положить ковер ворсом вниз на снег, присыпать сверху снегом и начинать выбивать и просто ходить по нему, чтобы грязь и мелкая пыль выходили из волокон. Раньше мы сообщали, почему нельзя мыть пол старой футболкой или полотенцем.