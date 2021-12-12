Лилия Ребрик поделилась с поклонниками нежной и атмосферной семейной фотосессией, причем сделала это по особому поводу – 12 декабря ее муж Андрей Дикий отмечает день рождения. Танцовщику и хореографу исполнилось 43 года. В своем Instagram телеведущая призналась мужчине в любви и выложила трогательные кадры. Да, Лилия показала страстные и чувственные снимки вдвоем с любимым, на которых они обнимают друг друга и почти сливаются в поцелуе. После чего последовали также семейные фото с дочерьми пары – Дианой и Полиной. "Дикая семейка" примерила стильные и уютные наряды в молочно-бежевых тонах. Ребрик была в кофейном атласном платье и бежевом свитере, Дикий – в коричневой рубашке, а девочки в одинаковых платьях с юбками-плиссой.

Лилия Ребрик показала нежную семейную съемку в день рождения мужчины Андрея Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "С Днем Рождения, ЛЮБИМЫЙ Андрей. Ты у нас лучший! #диколюблю", — трогательно поздравила мужа ведущая. Пользователи сети тоже присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов и пожеланий в комментариях. Как вы счастливы. С Днем рождения, Андрей Очень хорошие Будьте счастливы вместе С днем рожденья!!! Любви и счастья вам! Вау, какая крутая фотосессия! Какие отличные у вас отношения! С днем рождения Андрея! Счастливы, с именинником вас! Обожаю вашу семейку. Пусть папа и мужчина есть и будет здоров и счастлив в окружении таких любящих и любимых девочек!!! C Днем рождения! Какая вы красивая пара Какие искренние улыбки и все… классные Приветствую, вы – невероятная семья! Именнику здоровье крепкого, энергии, фейерверка эмоций, вдохновения и новых идей! Поздравляю! Отличный мужчина и папа! Ранее Лилия Ребрик покорила атмосферную новогоднюю фотосессию с семьей в стиле family-look.