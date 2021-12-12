Василий Ломаченко одержал победу над ганцем Ричардом Комми. Украинский боксер заключил соперника на ринг в седьмом раунде, но после нокдауна не стал его добивать. Поединок длился все 12 раундов и Ломаченко выиграл по очкам. После боя он признался журналисту Fight Hub TV, почему не стал добивать Комми в 7 раунде. По словам Ломаченко, ему стало жаль Комми, поэтому он и усомнился, нужно ли ему добивать соперника. "Я видел его состояние, мне было жаль его. Поэтому я размышлял, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли мне добивать", — заявил Василий. Отметим, что после нокдауна в 7 раунде Комми с трудом поднялся на ноги, но Ломаченко не сразу хотел продолжать бой. Украинец обратился в угол оппонента с вопросом, не хотят ли они завершить поединок. После победы над Комми украинский спортсмен завоевал пояс Интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Ломаченко также достался и второстепенному поясу WBO Inter-Continental. После поединка наш боксер заявил, что готов к бою против Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко признался, почему не стал добивать Комми после нокдауна (видео: YouTube) Смотрите лучшие моменты боя между Василием Ломаченко и Ричардом Комми. Напомним, Ломаченко победил японца Масаеси Накатани. Это был его первый бой после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года, когда он лишился своих тутулов.