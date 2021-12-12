Василий Ломаченко одержал уверенную победу на ганцем Ричардом Комми, заключив противника на ринг в седьмом раунде, но бой продолжался все двенадцать. В итоге победу все равно присудили украинцу. Смотрите лучшие видео бои в нашем материале Styler ниже. Главный вечер бокса прошел в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 декабря. Украинец снова доказал, что он лучший из лучших в своей весовой категории. Победив Комми, украинский боксер завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. После боя Ломаченко заявил о готовности сразиться против Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Большую часть боя преимущество было за нашим боксером, хотя Комми несколько раз несколько раз попал по Ломе. В седьмом раунде Василий Ломаченко отправил гонца полежать фантастическим ударом левой. Смотрите на видео ниже момента нокдауна. Ричард Комми с трудом встал, но украинец не сразу хотел продолжать поединок, обратившись сначала к углу оппонента с вопросом, не хотят ли они завершить бой. Противостояние продолжилось все 12 раундов. В итоге победа единогласным решением судей – 119-108, 117-110, 119-108. Также Ломаченко достался и второстепенный пояс WBO Inter-Continental. Смотрите ниже самые лучшие моменты боя. Для Ломы это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. 26 июня 2021 года в 9 раунде Ломаченко победил техническим нокаутом Масаеси Накатани. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения. Интересно, что бой судил самый положительный в мире судья – Стив Уиллис. С ним есть очень много забавных моментов, на которые вы можете посмотреть на следующем видео. Кстати, стало известно, что Ломаченко не собирается менять весовую категорию и будет добиваться реванша с американцем Лопесом.