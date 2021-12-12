На Сицилии спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося многоквартирного дома, в котором произошел взрыв. Пожарные под завалами обнаружили тела трех человек, еще шестеро остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. В доме проживали девять членов расширенной семьи, и двое приезжих родственников – беременная женщина и ее муж – также находились в помещении. Две женщины спасли ночью. Одна из них, 80-летняя Роза Кармина, рассказала, что в доме внезапно погас свет и обрушились потолок и пол. Ее невестка, жившая этажом выше, также выжила и была спасена из-под груды обломков. Взрыв также обрушил три других здания, в которых, по-видимому, не было людей, и разбил окна еще в трех. "Это, безусловно, была утечка газа, в результате которой образовался пузырь метана", — заявил глава агентства гражданской обороны Сицилии Сальваторе Кочина. По предварительным данным, взрыв произошел из-за скопления газа, а спровоцировало его срабатывание лифта.

Crollo ed esplosione di una palazzina a Ravanusa, le operazioni di soccorso. Sul luogo della tragedia gli uomini della Protezione civile. #ANSA pic.twitter.com/dQWjmicC4y — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 12, 2021 Напомним, на Сицилии произошел взрыв в четырехэтажном доме. Пропавшими без вести объявили 12 человек.