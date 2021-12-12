Экс-участник "Холостячки 2" и один из фаворитов проекта, успешный бизнесмен, рекордсмен и чемпион по дайвингу Андрей Хветкевич покинул шоу после знакомства Златы Огневич с родителями участников. Муж был очень расстроен таким поворотом событий, ведь он пытался поражать артистку и радовать ее красивыми памятными свиданиями. На финальном пост-шоу Андрей признался, что все еще одинок, а в интервью для YouTube-канала "Олицкая" подробно рассказал о стратегии завоевания Златы Огневич и чувстве к певице. "Злата, она публичная личность, артист. Я не знал, какой должен быть к ней подход. Ведь она точно выбирает себе какого-нибудь особенного мужчину. И как она выбирает, мне было не понятно. Я часто стеснялся и смущался с ней обсудить какую-то тему. Такой ступор был, и это мешало завоевать Злату", — рассказал о своих ощущениях и ошибках Андрей.

Андрей готовил для Златы романтические свидания (фото: instagram.com/diveeasy) "Я основывался на своих чувствах", – добавил мужчина. Хветкевич отметил, что по характеру отличается от финалистов, и, возможно, его линия поведения и помешала пройти дальше. "Я мягче. У меня в отношениях нет никакой брани. Я должен быть жестче, чем избранник Златы, тогда было бы больше шансов", — считает предприниматель. Андрей рассказал, что видел в тезке-победительнице конкурента. "Я понимал, что он может победить, хотя до конца не верил в это", – поделился своим взглядом Андрей.

Андрей видел в тезке конкурента (фото: instagram.com/diveeasy) Когда мужчина ушел из проекта, был разбит, ведь совсем не ожидал, что покинет реалити именно на том этапе. "Эта боль до сих пор присутствует, поэтому я не готов еще к новым отношениям", — признался бизнесмен. Он также ответил на вопрос, готов ли завоевывать певицу вне проекта. "Это несколько не та ситуация, не та история. В какой-то мере до сих пор больно. Я понимаю, что Злате я не нужен. Она дала это четко понять. Если я снова буду пытаться завоевать ее, то это будет бесполезно", — поделился своими мыслями бизнесмен. Напомним, что Злата Огневич и победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный разошлись через 1,5 месяца после финала проекта.