Если и есть растение, помогающее как оздоровиться, так и омолодиться, то это алоэ вера! В мире насчитывается от 250 до 350 разновидностей алоэ и только 15 из них используются в лечебных целях. Лечебными свойствами обладают алоэ вера и алоэ древовидное: первое успешнее лечит болезни внутренних органов, а второе – болезни кожи. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Аллое (фото: instagram.com/evgeniia_health) В алоэ вера входят: Витамины А, группы В, С, Е. Микроэлементы и минеральные вещества – кальций, калий, магний, хром, цинк и др. Флавониды, антиоксиданты и органические кислоты. Клетчатка, полисахариды, ферменты. Полезные свойства алоэ: Бактерицидное и противовоспалительное – благодаря этим свойствам, растение используется в стоматологии для лечения десен, а также применяется для кожи головы, для устранения себореи и перхоти. Тонизирующая и антиоксидантная – именно поэтому алоэ входит в состав многих косметических средств. Растение оказывает благотворное влияние на кожу, оздоравливая и омолаживая ее, устраняя несовершенства и мелкие морщинки. Регенерирующую и ранозаживляющую. Растение способно ускорять регенерацию кожи, поэтому является незаменимым для заживления ссадин, повреждений, ожогов, мозолей.

И для здоровья, и для красоты (фото: pexels.com) Сок алоэ при приеме внутрь ускоряет регенерацию слизистой желудочно-кишечного тракта обладает мягким желчегонным слабительным действием мочегонное действие поддерживает работу печени благодаря бактерицидным свойствам, применяется при стрептококковых и стафилококковых инфекциях поддерживает водный баланс в крови помогает выводить токсины из организма Как принимать сок алоэ Принимать по 1 ст.л. л. концентрата 2-3 раза в день. Противопоказания : — Аиз, так как оказывает иммуномодулирующее действие — повышенная секреция пищеварительных желез — диарея — геморрой — нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона — язвенный колит — аппендицит — боли в животе неясного генеза — беременность — гипертония — нарушение функции почек Перед приемом проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Ранее диетолог рассказала, как не допустить ожирения у детей, все начинается с милых рыхлых щечек.