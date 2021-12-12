В Украине за сутки сделали прививку от коронавируса 83 256 человек. Первую дозу получили 27143 человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава. За сутки полностью вакцинировали 56 113 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них получили первую дозу – 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек. В общей сложности проведено 26 535 803 прививки. Напомним, с 19 декабря украинцы смогут получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Рассчитывать на выплату смогут получившие обе прививки от COVID-19.