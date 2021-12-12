13 декабря 2021 года в православном календаре отмечается праздник Андрея Первозванного – апостола Иисуса Христа, который был первым из двенадцати призван Спасителем. Этот день издавна у украинцев считается особенным, так как связан с разными народными приметами, обрядами и запретами. Что нельзя делать на Андрея — читайте ниже в нашем материале Styler . В праздник принято посещать храм и молиться апостолу Андрею о личном счастье, благополучии и любви. Апостола считают покровителем семейного очага. В народе праздник называют также Калита. Вечером с 12 на 13 декабря принято было устраивать вечерницы. Молодые ребята соревновались в ловкости, пытаясь подпрыгнуть и откусить кусок от специального коржа, который так и назывался – Калита. Его через отверстие посредине подвешивали выше, а молодые люди устраивали соревнования. Девушки гадали на суженого в ночь на Андрея, чтобы узнать, как будут зовут будущего избранника, и выйдут ли они замуж в течение следующего года. Отметим, что церковь осуждает подобные занятия. Что категорически нельзя делать 13 декабря Заниматься тяжелой работой, любым рукоделием (шить, вязать, вышивать), убирать в доме, стирать, гладить, заниматься ремонтом и так далее. Ссориться, ругаться, злословить, думать о других людях плохо, желать кому-то зла, обижаться и оскорблять других людей, сплетничать. Поскольку идет Рождественский пост (с 28 ноября по 6 января), под запретом мясо, рыба, яйца, молоко, алкоголь, а также шумные гуляния. Блюда должны быть постными и состоять только из круп, хлеба, овощей, фруктов и сухофруктов, орехов, бобовых. Раньше мы писали, как испечь праздничную Калиту на Андрея 13 декабря. А также сообщали, как правильно гадать на Андрея Первозванного.