Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились снова поговорить. Их разговор состоится после переговоров представителей США и России. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россия 1". "Президенты договорились, что после того, как эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", — заявил он. При этом Песков уточнил, что о личной встрече двух президентом говорить рано. "А очная встреча – это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", — добавил он. Ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился больше двух часов. В ходе беседы они обсуждали вопросы угрозы российского вторжения в Украину.