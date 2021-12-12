Работники сети отелей Travelodgey Великобритании рассказали о самых удивительных просьбах их клиентов, которые они получали в 2021 году. В частности, многие просьбы связаны с животными. Об этом пишет Sky News. Обычно от постояльцев гостиниц можно узнать стандартные вопросы, касающиеся национальных особенностей, местной кухни, обычаев и традиций. Однако бывают случаи, когда гости просят горничную спеть в соседнем номере, чтобы убедиться, что комната достаточно звукоизолирована. В общем, сеть отелей назвала полный список самых удивительных просьб: устроить послеобеденное чаепитие с пандами; организовать появление падающей звезды в 22:00; выяснить, где можно увидеть змей; сделать так, чтобы чайки пели, а не кричали; поставить в номер детский бассейн, чтобы у рыбок гостя было много места. Также бывают случаи, когда гости тщательно выбирают расположение комнаты и хотят желаемый вид из окна. К тому же они еще странно аргументируют свой выбор. К примеру, клиент хотел комнату с окном, которое выходит на юг, чтобы утренний солнечный свет заряжал его ауру. А сотрудники другой гостиницы рады выполнить малейшую прихоть своих гостей. Даже просьбу парня, который захотел, чтобы на стол в его номере положили три красные конфеты M&m's, одна из которых предназначалась для него, другая – для его девушки, а третью они разделили поровну, проголодавшись ночью. Когда парень пришел был удивлен, ведь на столе лежало три конфеты. Ранее мы сообщали о предметах гигиены, никогда не меняющих в отелях. Как мы раньше писали, чем на самом деле кормят в All inclusive в отелях Египта.