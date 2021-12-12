DZIDZIO на специальном выпуске популярного шоу "Маска" в канун Нового года предстанет перед зрителями в необычном образе с особой изюминкой. Артист подготовил для праздничной "Новогодней МАСКИ", которая выйдет на канале "Украина" именно "под елку", яркое выступление в кооперации с известными масками. Для выхода на сцену для номера певец выбрал особый наряд: яркую красную шубу, подчеркиваемую искусственным желтым мехом с черными вкраплениями. Довершили праздничный образ DZIDZIO черную фуражку с черными камнями и модные очки с черепами и камнями.

Новогодний образ DZIDZIO для выступления на шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина") "Но так я появился здесь неспроста. На сцене буду петь "Зимняя сказка" – прошу зрителей учить слова и будем зажигать вместе!" – рассказал артист. Вместе с DZIDZIO на специальном выпуске в его номере будут также маски Ворон, Буйвол, Летучая мышь, Лягушонок, Волк, Лев и Виноватые крали. Все они получат подарки и зажгут в веселом танце. Говоря о своем солидном стаже звездного детектива -2 сезона — певец признался, что очень подружился с коллегами, и порой у них возникают забавные ситуации: "Нам здесь так хорошо вместе — постоянно играем и поддерживаем друг друга".

Михаил Хома DZIDZIO – звездный детектив шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина") "Вот, например, сегодня — мне в этом наряде уютно и тепло, а Настя Каменских замерзла и начала греться обо мне, в рукава засунула ручки. Так я же и не против, говорю: "Грейся, моя маленькая". Так я здесь как в сауне. Но Потапу нечего переживать! Я грею нормально — без всяких дурацких моментов", — улыбается DZIDZIO. На спецвыпуске шоу "Новогодняя МАСКА на канале "Украина", которое выйдет 31 декабря в 20:00, помогать постоянным детективам отгадывать знаменитостей под масками будут их звездные гости. певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры , супермодель Алла Костромичева… …фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блоггер Олег Машуковский, шоумен JULIK… …а также известные ведущие канала "Украина" Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Для новогоднего шоу "Маска" DZIDZIO подготовил особый номер (фото: пресс-служба телеканала "Украина") Ранее мы писали, что Оля Полякова и DZIDZIO тронули песней о счастливых людях, ставшей саундтреком к новогодней семейной комедии "Звезды по обмену".