Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия совершит агрессию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC. "Президент Джо Байден ясно сказал президенту Владимиру Путину, и я ясно говорил это министру Сергею Лаврову, что мы рассматриваем и готовы сделать разные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", — заявил он. При этом он добавил, что главы МИД G7 на встрече в Ливерпуле продемонстрировали решительность противостоять российской агрессии. "Мы ясно заявили, что будут огромные последствия, если Россия решит возобновить агрессивные действия против Украины", – добавил Блинкен. Напомним, аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сообщил, что Украина нуждается в сотнях ракет Javelin, чтобы отразить возможное наступление российских войск. Кроме того, США и Германия обсудили агрессию России против Украины.