Сегодня, 12 декабря, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабки на глазах у журналиста начал проваливаться асфальт на оживленной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал "Pavlovsky NEWS". "Некоторые водители не успевали отреагировать на появление ямы, выезжали в нее и повреждали автомобили", – говорится в сообщении. Очевидцы инцидента поставили на дорогу жестяной мусорный бак и деревянную конструкцию, чтобы хоть как-то предупредить водителей об опасности на дороге.

В центре Киева провалился асфальт посреди дороги (фото: PavlovskyNEWS) На видео видно, как красный кроссовер влетел в яму и сильно ударил свой автомобиль. Об этом свидетельствует ответный звук. Следует отметить, что из-за инцидента на дороге произошел сбой в работе общественного транспорта. В КП "Киевпасстранс" заявили, что задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов № 114, 118. "Движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской. Движение автобусов № 114, 118 организовано через ул. Пушкинскую", — отметили в "Киевпасстрансе". Напомним, в Киеве бабушка провалилась в гигантскую яму, которую бросили коммунальщики. Мы также писали о том, что в Киеве асфальт провалился в Подольском районе на Петропавловской улице.