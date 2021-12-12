В воскресенье, 12 декабря, в центре Киева произошла авария на инженерных сетях. В этой связи было ограничено движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор". В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик. "Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Фото: В центре Киева провалился асфальт (t.me/kyiv_traffic) В КГГА сообщили, что на бульваре Шевченко провалился асфальт. "Из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет", — говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники "Киевводоканала". "Завершить работу планируется к утру понедельника", — говорится в сообщении.