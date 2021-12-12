В воскресенье, 12 декабря, в Ивано-Франковской области было ограничено движение тяжеловесных транспортных средств. Такое решение было принято из-за непогоды в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "12 декабря по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области", — говорится в сообщении. Таким образом, грузовикам ограничено движение по трассам: Н 09 "Мукачево-Киев" (на участке с. Яблуница – М. Ивано-Франковск); Н 10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга"; Р 21 "Долина-Хуст"; Р 24 "Татаров — Каменец-Подольский" (на участке с.Татаров — г. Коломыя).