В воскресенье, 12 декабря, в Луцке водитель въехал в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых – ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские Новости". Инцидент произошел около 15:00 на проспекте Соборности. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульной полиции, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место аварии. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний. Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в городские больницы. На месте работало шесть бригад скорой помощи.