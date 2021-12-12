В городе Мелитополь Запорожской области женщина предстала перед судом из-за нарушения карантина. Поскольку она выносила мусор без паспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Мелитополь". "Составлен материал в отношении женщины, которая вышла из дома выбросить мусор. Она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность. Конечно, судом были учтены и обстоятельства, которые не были нанесены таким значительным ущербом, и судом было применено устное замечание", — заявила судья горрайонного суда Лилия Дараган. В Мелитопольский городской районный суд за год поступил 631 материал за нарушение карантина. В 388 из рассмотренных 489 случаев судьи отделались устным предупреждением, а 87 дел закрыли в связи с отсутствием состава административного нарушения. Напомним, ранее в Сумской области мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен.