Европейский Союз обсуждает с США и Великобританией новые санкции против Российской Федерации, которые нацелены на сдерживание Кремля от агрессивных действий, направленных против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейской дипломатии.

По их словам, ЕС обсуждает возможное усиление уже действующих ограничений на въезд и заморозку активов.

Также среди вариантов — санкции против «Северного потока-2» и расторжение оборонных и энергетических контрактов. Такие меры будут рассматриваться в случае вторжения российских военных в Украину.

«В любом случае мы дадим четкий сигнал, что любая агрессия против Украины дорого обойдется России. Мы обсуждаем вместе с США и Великобританией, какие (санкции) могут быть, когда и как (их ввести)», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррелл.

Как сообщалось ранее, несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сосредоточение российских войск в областях, которые граничат с Украиной, продолжается — Россия перебросила дивизион ЗРК «Бук» к границам с Украиной.

Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия совершит агрессию.