С начала суток в районе проведения ООС боевики Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто из военных не пострадал. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, боевики России дважды открыли огонь, а именно:

в направлении Попасной – оккупанты отрыли огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; близ Катериновки — обстреливали из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов никто из украинских защитников не пострадал.

"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь", — пишет прессслужба. Напомним, РБК-Украина писала о том, что 12 декабря в результате обстрелов со стороны российских боевиков был ранен военный Украины.