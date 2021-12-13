"Красную" зону карантина в Украине сокращают. Из нее выходят две области – Винницкая и Хмельницкая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова. "По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении. Из "красной" зоны выходят Винницкая и Хмельницкая области. Отметим, в этой зоне остаются следующие области: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская. Новые правила карантина В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан. В "желтой" зоне карантина запрещается: работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования; работа кинотеатров, театров и других заведений культуры; работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов; деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений; межобластные и международные перевозки. Эти ограничения не действуют, если посетители и работники заведений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.