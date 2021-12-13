Советник главы Офиса президента, экс-руководитель первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ Николай Беззубенко может оказать влияние на руководителей не менее шести таможен и быть причастным к связанным с ними коррупционным схемам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo. На сегодня, по словам собеседников издания, по меньшей мере в шести региональных таможнях руководителями высшего или среднего звена являются ставленники Беззубенко, ранее работавшие с ним или под его руководством в СБУ. В частности, Киевскую таможню возглавляет Сергей Силюк, работавший в СБУ в Донецкой и Луганской областях, где занимался борьбой с перетоком товаров и ресурсов на неподконтрольные территории. На Львовскую таможню назначен Илья Нижников, экс-чиновник СБУ по Киеву и Киевской области. Закарпатской таможней руководит Николай Румянцев, а Волынской – Артем Гузь, оба из Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ) СБУ, которое возглавлял в свое время упомянутый Сергей Семочко и где работал Беззубенко. Гузь при этом успел поработать заместителем руководителя отдела оперативного управления ГУ ГФС в Киеве. Пост главного инспектора сектора в сфере предотвращения, выявления и противодействия коррупции Полесской таможни получил его коллега, следователь по особо важным делам столичного главка Андрей Киптенко, который также под руководством Беззубенко и Семочка работал в ГУ КЗЭ СБУ. А их коллега из столичного главка СБУ Андрей Колобродов стал главой Галицкой таможни. По данным СМИ, он также работал и. заместителя координационно-мониторинговой таможни ГТСУ. Издание также отмечает, что Артем Гузь, работая всю жизнь на госслужбе, задекларировал целый портфель недвижимости, Андрей Киптенко оказался сыном руководителя департамента хозяйственного обеспечения (завхоза) СБУ, а по Колобродову в сети опубликован целый список должностных лиц среднего звена, которых он якобы расставил на Галы. таможни. По данным издания, новый и. о. главы таможни Вячеслав Демченко не имеет никакого влияния на новоназначенных руководителей. Напомним, как сообщали ранее журналисты проекта Bihus.info, еще в 2015 году Беззубенко и его коллега Роман Неговелов, работавшие в СБУ под руководством Сергея Семочка, занимались вымогательством у одной из компаний "отката" в размере 250 тыс. долларов за участие в закупке. Минздрав с ожидаемой стоимостью 140 млн. грн. В процессе дальнейшего расследования журналисты выяснили, что Беззубенко и Неговелов, а также другие фигуранты таких скандалов владеют большим количеством недвижимости, в том числе за рубежом, а также автопарками, хотя всю жизнь проработали на госслужбе.