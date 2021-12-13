Инвесторы у предприятия возобновляемой энергетики выступают против внесения изменений в законодательство о введении временных администраций на "зеленых" электростанциях. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Украинской ветроэнергетической ассоциации. Согласно сообщению, ведущие ассоциации с ВИЭ обратились к Министру энергетики Украины по законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" о введении временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергией". "Целью законопроекта является определение действенного механизма возможности введения временной администрации для производителей электроэнергии, в случае угрозы нарушения безопасности поставки электрической энергии и/или нарушения производителями лицензионных требований производства хозяйственной деятельности", — отмечает УВЭА. В то же время сообщается, что законопроект предлагает наделить Минэнерго несвойственными ему функциями – влиять на участников рынка электрической энергии путем внедрения временных администраций в случае нарушения участником рынка лицензионных условий; введение администраций, в свою очередь, приведет фактически к невозможности выполнения сделок по купле-продаже электрической энергии; в дополнение к этому, законопроект предполагает фактическое введение механизма передачи объектов электроэнергетики из частной в государственную собственность без какой-либо компенсации производителям или инвесторам, что противоречит принципам построения конкурентного рынка электроэнергии. Учитывая это, эксперты ассоциаций с ВИЭ пришли к выводу, что действующая редакция законопроекта нарушает закон Украины "О рынке электрической энергии", противоречит принципам построения конкурентного рынка электроэнергии и не соответствует ряду директив ЕС. "Именно поэтому, обращаемся к Вам с просьбой исключить производителей из ВИЭ из-под действия предложенных проектом закона положений и механизмов введения временной администрации", — говорится в письме ассоциаций. Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд. грн. ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.