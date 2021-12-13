С 1 декабря в Украине изменились цены на продукты – больше всего подорожали фрукты и овощи.

Об этом пишут аналитики Ucab.

Рекордсменом подорожания стала белокочанная капуста, которая выросла в цене на 30% (+2,44 грн) и по состоянию на 9 декабря составляет около 10,65 грн за кг.

По предварительным оценкам, в этом году украинские аграрии немного уменьшили объемы производства капусты по сравнению с прошлым годом из-за достаточно низкой цены в 2020 году и уменьшения заинтересованности со стороны аграриев в производстве данного овоща. Кроме того, еще добавился фактор в повышенном спросе со стороны населения из-за сезона сокращения предложений других овощей, что и привело к такому росту цен, пояснили аналитики.

Продолжают расти в цене и помидоры. За последние 2 недели цена на них выросла на 12% и по состоянию на 9 декабря 2021 в среднем их можно приобрести за 49,44 грн/кг.

Зимой помидоры в Украине реализуются либо импортированные, либо выращенные в тепличных хозяйствах. Что касается импортированных помидоров, то здесь цена растет из-за уменьшения предложения со стороны основного поставщика овощей в Украину – Турции из-за снижения температуры в данной стране. Что касается собственного производства, рост цен происходит на фоне увеличения затрат производителей из-за роста стоимости обогрева теплиц.

За последние 2 недели снизилась цена на мандарины. По состоянию на 9 декабря 2021 года, их можно приобрести за 37,08 грн за кг, что на 11% ниже, чем 2 недели назад. Перед новогодними праздниками в Украину увеличились объемы импортных поставок мандарин, что и привело к снижению цены на этот цитрус. Однако это явление временное, перед новогодними праздниками, скорее всего, цена вырастет из-за повышенного спроса на этот обязательный атрибут новогоднего праздника.

Также снизились цены на морковь, которая по состоянию на 9 декабря 2021 стоит 7,65 грн за кг, что на 8% ниже показателя чем 2 недели назад. Скорее всего, это не какая-то тенденция, а лишь происходит незначительное колебание цены из-за соотношения спроса и предложения на рынке.

Кроме овощей и фруктов за последние 2 недели можно наблюдать изменение цены и на другие категории товаров.

«В частности, радует дальнейшим снижением цена на гречку. За последние 2 недели цена на данный продукт снизилась на 6% и по состоянию на 9 декабря 2021 составляет 44,15 грн за кг. Это результат как хорошего урожая гречки, так и возобновление импортных поставок данного продукта из Российской Федерации – основного поставщика гречки в Украину», — отметили аналитики.

Цена на сливочное масло не демонстрирует подобного понижения, а наоборот. За последние 2 недели цена на данный продукт выросла на 5% и по состоянию на 9 декабря 2021 года средняя цена составляет 50,85 грн. за упаковку 200 г.

И причин такого ощутимого роста несколько. Прежде всего, это сезон роста стоимости сырья для производства масла – молока. Из-за изменения рациона питания животных с приходом зимы, уменьшается его предложение и цена растет. Кроме того, в Украине сокращаются объемы производства сливочного масла. За 10 месяцев 2021 г. было произведено 59,9 тыс. т данного продукта, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупность этих факторов и привела к росту цены на сливочное масло.

Продолжают дорожать яйца — в течение 2 последних недель мы наблюдаем рост цены на яйца на 5%. По состоянию на 9 декабря 2021 года 10 яиц в среднем можно приобрести за 37,60 грн.

По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%.

Со второго квартала 2022 года цены на мясо могут вырасти на 50%. Это касается всех видов мяса.

Яйца в Украине продолжат дорожать. По оценкам экспертов, уже в скором времени они будут стоить 40 гривен за десяток. Причин для этого несколько: сократилось производство куриных яиц, повысились цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что ценники на кофе взлетят. Причина — серьезные проблема у стран, которые считаются основными поставщиками зерен: Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Прогнозы экспертов говорят, что цены на кофейное зерно в течение этого года может увеличится на 20-55%.

Из-за удорожания энергоносителей литр рафинированного масла в магазине может подорожать до 100 гривен и выше.