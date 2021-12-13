В воскресенье, 9 декабря, в районе Марьинки Донецкой области был ликвидирован боевик с позывным «Морячок», который называл себя убийцей всемирно известного украинского оперного певца и участника боевых действий на Донбассе Василия Слипака.
Об этом сообщает интернет-издание «Петр и Мазепа».
По данным ПиМ, ранее так называемый Морячок давал интервью российским СМИ, где сообщал подробности убийства Слипака. Волонтеры тогда идентифицировали боевика как Дениса Ефременко.
О его смерти проинформировал блоггер Necro Mancer в Twitter.
Ефременко Денис Владимирович «Морячок»/»Моряк» (Донецкая обл., 22/12/85) погиб ~09/12/18 в Марьинском р-не https://t.co/iwlz4jEeRn #груз200 #5омсбр #1ак #роа pic.twitter.com/3SbVosyqpL
— Necro Mancer (@666_mancer) December 12, 2018
Блогер пользовался данными из открытых источников, в частности, со страницы Морячка в соцсети ВКонтакте.
Факт ликвидации боевика подтверждает и центр Миротворец.
«По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака Мифа», — уточняет в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Известный украинский оперный певец Василий Слипак, служивший в ДУК «Правый сектор», погиб в конце июня 2016 в Донбассе.
29 июня около 6 утра возле Луганского со стороны Дебальцево боевики пошли в атаку. Сначала – артиллерия, потом танки и пехота. Украинские военные пытались отразить атаку. В Слипака попала пуля снайпера. Еще двое украинских бойцов получили ранения средней тяжести.