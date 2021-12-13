В воскресенье, 9 декабря, в районе Марьинки Донецкой области был ликвидирован боевик с позывным «Морячок», который называл себя убийцей всемирно известного украинского оперного певца и участника боевых действий на Донбассе Василия Слипака.

Об этом сообщает интернет-издание «Петр и Мазепа».

По данным ПиМ, ранее так называемый Морячок давал интервью российским СМИ, где сообщал подробности убийства Слипака. Волонтеры тогда идентифицировали боевика как Дениса Ефременко.

О его смерти проинформировал блоггер Necro Mancer в Twitter.

Блогер пользовался данными из открытых источников, в частности, со страницы Морячка в соцсети ВКонтакте.

Факт ликвидации боевика подтверждает и центр Миротворец.

«По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака Мифа», — уточняет в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Известный украинский оперный певец Василий Слипак, служивший в ДУК «Правый сектор», погиб в конце июня 2016 в Донбассе.

29 июня около 6 утра возле Луганского со стороны Дебальцево боевики пошли в атаку. Сначала – артиллерия, потом танки и пехота. Украинские военные пытались отразить атаку. В Слипака попала пуля снайпера. Еще двое украинских бойцов получили ранения средней тяжести.