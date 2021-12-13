В Калифорнии объявили номинантов премии "Золотой глобус". Это вторая крупная кинопремия, вручаемая голливудской Ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Кто попал в краткий список номинантов "Золотого глобуса", сообщили на сайте кинопремии. Лучшая режиссура: Джейн Кэмпион "Власть пса" Мэгги Джилленхолл "Утерянная дочь" Дэнни Вильнев "Дюна" Кеннет Брана "Белфаст" Стивен Спилберг "Вестсайдская история" Лучший сценарий: ПТА — "Лакричная пицца" Кеннет Брана — " Власть собаки" Адам МакКей — "Не смотри наверх" Аарон Соркин — "Быть Рикардо" Лучший драматический фильм "Белфаст" "СОДА" "Дюна" "Король Ричард" "Власть собаки" Лучший драматический сериал: "Люпен" "Утреннее шоу" Поза" "Игра в кальмара" "Наследник" Лучший актер в драматическом сериале: Брайан Кокс ("Наследники") Ли Джон Дже ("Игра в кальмара") Билли Портер ("Поза") Джереми Стронг ("Наследники") Омар Си ( "Люпен") Лучшая актриса драматического фильма Джессика Честейн Оливия Колман Николь Кидман Леди Гага Кристен Стюарт Лучшая актриса сериала: Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни") "Горничка"/"Уборщица") Кейт Уинслет ("Мэйр из Исттауна")Лучший сериал (мюзикл/комедия): "Большой" "Хит "Убийства в одном здании" "Псы резервации" "Тед Лассо" Лучший фильм (мюзикл/комедия) "Сирано" "Не смотри наверх" "Лакричная пицца" "Тик-Да, бум!" "Вестсайдская история" Лучший актер (мюзикл/комедия): Леонардо ДиКаприо ("Не смотри наверх") Питер Динклейдж ("Сирано") Эндрю Гарфилд ("Тик-да, бум!") Купер Хоффман, ("Лакричная пицца") Энтони Рамос, ("На высоте мечты") Лучшая актриса (мюзикл/комедия): Алана Хаим, ("Лакричная пицца") Дженнифер Лоуренс, ("Не смотри наверх") Эмма Стоун, ("Круэлла") Рейчел Зеглер, ("Вестсайдская" история") Марион Котияр, ("Аннетт")Лучший актер второго плана (фильм): Бен Аффлек ("Нежный бар") Джейми Дорнан ("Белфаст") Киаран Хайндс ("Белфаст") Трой Коцур ("СОДА") Коди Смит -МакФи ("Власть пса")Лучшая мужская роль второго плана (сериал): Билли Крудапм ("Утреннее шоу") Киран Калкин ("Наследники") Марк Дюплас ("Утреннее шоу") Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо") -су ("Игра в кальмара") Лучший саундтрек: "Французский Вестник" – Alexandre Desplat "Энканто" – Germaine Franco "Власть пса" – Jonny Greenwood "Параллельные матери" – Alberto Iglesias "Дюна" – Hans Zimmer Лучший иностранный фильм: "Купе №6" "Сядь за руль моей машины" "Рука бога" "Герой" "Параллельные матери" Церемония награждения победителей должна пройти 9 января 2022 года. Напомним, ранее мы писали о том, что украинский фильм попал в список номинантов на "Оскар".