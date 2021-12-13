Мальта на этой неделе легализует выращивание и хранение каннабиса для личного использования. Таким образом, государство станет первой европейской страной, принявшей такое решение, опередив Люксембург. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Хранение до семи граммов наркотика будет разрешен лицам в возрасте 18 лет и старше, а дома можно будет выращивать до четырех растений каннабиса с возможностью хранения до 50 г высушенного продукта. Во вторник, 14 декабря, парламент Мальты должен проголосовать за закон о легализации каннабиса, после чего документ подпишет президент страны. Закон должен вступить в силу уже в эти выходные. Шаг Мальты следует за реформой по всей Европе в 2022 году. Германия недавно объявила о намерении создать юридически регулируемый рынок вслед за правительствами Швейцарии, Люксембурга и Нидерландов. В Италии планируется провести референдум, а Канада, Мексика и 18 штатов США уже приняли аналогичное законодательство.