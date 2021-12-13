Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина, как бывшая республика СССР до сих пор не передала России зарубежную собственность Советского Союза, хотя должна была это сделать в обмен на погашение Россией внешнего долга.

Соответствующее заявление он сделал в фильме «Россия. Новейшая история», который вышел на телеканале «Россия 1».

Путин заявил, что в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза:

«За все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала».

Напомним, Украина — не признает Россию правопреемницей всех долгов и активов СССР. Как известно, в конце 1991 года Украина подписала Договор о правопреемственности, взяв на себя обязательство погасить 16,37% союзного долга и претендуя на такой же объем собственности. На долю России, согласно этому документу, приходилось 61,34 процента советских активов и пассивов.

В декабре 1994 года, в период экономического и финансового кризиса, Украина подписала новое соглашение о так называемом «нулевом варианте», предполагавшем отказ Киева от украинской части внешних долгов и активов Советского Союза. Верховная Рада до сих пор не ратифицировала этот документ. Другими словами, Украина по-прежнему имеет право претендовать на 16,37% от всех активов Советского Союза (недвижимость за границей, активы, золотовалютный запас, алмазный фонд, активы по долгам, которые другие государства имели перед Советским Союзом).

Как сообщалось ранее, несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сосредоточение российских войск в областях, которые граничат с Украиной, продолжается — Россия перебросила дивизион ЗРК «Бук» к границам с Украиной.

Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия совершит агрессию.