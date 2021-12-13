13 декабря в первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов — это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине, его протяженность 1806 км. Он соединяет 7 областей.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В составе поезда 10 новых вагонов (плацкартные вагоны, купе и люкс).

Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

В УЗ отмечают, что вагоны, из которых сформирован поезд, оборудованные пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе, имеют увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.

Билет в плацкартный вагон стоит 464 гривны, купе — 1 273, люкс — 3 165.

Напомним, «Укрзализныця» передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn в 2022 году. Сейчас немецкая компания предоставляет украинской стороне консультационные услуги.

Накануне «Укрзалізниця» показала 5 новых купейных вагонов, которые заказали у «Крюковского вагоностроительного завода». Они были куплены за счет государственного бюджета.

«Укрзализныця» обновила меню в поездах «Интерсити». Уже с 1 ноября пассажирам будут предлагать ланч-боксы на любой вкус.