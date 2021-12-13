Если бы президентские выборы прошли в декабре 2021 года, победу одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 27,1% избирателей среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

По итогам телефонного опроса, проведенного в течение 3-11 декабря, президентский рейтинг выглядит следующим образом:

Владимир Зеленский — 20,2% (27,1% среди тех, кто определился с выбором)

Петр Порошенко — 14,7% (19,7%)

Юлия Тимошенко — 8,4% (11,3%)

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского за последние несколько месяцев снизился, при этом его все равно готовы повторно избрать на этот пост.

Накануне Киевский международный институт социологии отмечал, что рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9% — в сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.

В сентябре украинцы готовы были поддержать на выборах в Верховную Раду пять политических сил.