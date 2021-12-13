Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения в Украину «нет и быть не может». Он также добавил, что США «странным образом» зациклились на этой теме.
Чиновники цитирует «РИА Новости».
«Американцы совершенно непонятно зациклены на идее о том, что существует угроза российского вторжения на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости», — сказал Рябков.
По его словам, по итогам переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского якобы не прозвучало ничего, что отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели.
Несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сосредоточение российских войск в областях, которые граничат с Украиной, продолжается — Россия перебросила дивизион ЗРК «Бук» к границам с Украиной.
Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия совершит агрессию.
По его словам, по итогам переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского якобы не прозвучало ничего, что отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели.
Несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сосредоточение российских войск в областях, которые граничат с Украиной, продолжается — Россия перебросила дивизион ЗРК «Бук» к границам с Украиной.
Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия совершит агрессию.