С 13 декабря в «Дії» стартует бета-тестирование услуги для получения так называемой тысячи за вакцинацию от COVID-19. Уже 1 348 137 пользователей воспользовались этим.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Для того чтобы принять участие, нужно обновить приложение «Дія» и записаться на тестирование:
- В «Дії» нужно перейти к услуге «єПідтримка»;
- пройти проверку на соответствие указанным критериям;
- открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.
Пока что 6 банков выдают виртуальные карты для выдачи денег вакцинированным по программе «єПідтримка»:
- А-банк;
- Monobank;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Альфа Банк;
- Ощадбанк.
Потратить тысячу можно будет, купив абонемент в спортзал или фитнес-клуб, сходить в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, купить билеты для путешествий по Украине (авиа- и железнодорожные рейсы).
На днях Верховная Рада приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Этим уже пользуются мошенники, которые пытаются выманить номера банковских карт. Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».
Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий