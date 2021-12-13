С 13 декабря в «Дії» стартует бета-тестирование услуги для получения так называемой тысячи за вакцинацию от COVID-19. Уже 1 348 137 пользователей воспользовались этим.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Для того чтобы принять участие, нужно обновить приложение «Дія» и записаться на тестирование:

В «Дії» нужно перейти к услуге «єПідтримка»;

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Пока что 6 банков выдают виртуальные карты для выдачи денег вакцинированным по программе «єПідтримка»:

А-банк;

Monobank;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Альфа Банк;

Ощадбанк.

Потратить тысячу можно будет, купив абонемент в спортзал или фитнес-клуб, сходить в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, купить билеты для путешествий по Украине (авиа- и железнодорожные рейсы).

На днях Верховная Рада приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Этим уже пользуются мошенники, которые пытаются выманить номера банковских карт. Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».

Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий