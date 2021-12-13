13 декабря в «Дії» стартовало бета-тестирование услуги для получения так называемой тысячи за вакцинацию от COVID-19. Потратить тысячу можно будет, купив абонемент в спортзал, сходить в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, купить билеты для путешествий по Украине. Кроме того, граждане старше 60 лет смогут потратить средства на социальные нужны, к примеру, покупку лекарств.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

«Программа «єПідтримка» будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения», — говорится в сообщении президента.

На днях Верховная Рада приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Этим уже пользуются мошенники, которые пытаются выманить номера банковских карт. Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».

Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий