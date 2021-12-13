От нового штамма коронавируса «Омикрон» умер как минимум один пациент. Первую смерть от «нового» варианта COVID-19 зафиксировали в Великобритании.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«К сожалению, да, „омикрон” приводит к госпитализациям, и, к сожалению, подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от „омикрона”», — сказал Джонсон.

Он заметил, что людям стоит «отставить в сторону» идею о том, что это более мягкая версия вируса, и признать скорость, с которой он распространяется среди населения. По мнению премьер-министра, «лучшее, что сейчас можно сделать», — это как можно скорее пройти ревакцинацию.

Напомним, Украина с 3 декабря запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави, а также тех, кто находился на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Штамм коронавируса «Омикрон», вызывающий COVID-19, вероятно, получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от простуды вируса. По данным исследователей, простудный вирус находится в тех же инфицированных клеточках.

С 13 декабря в «Дії» стартует бета-тестирование услуги для получения так называемой тысячи за вакцинацию от COVID-19. Уже 1 348 137 пользователей воспользовались этим.