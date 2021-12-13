Китай может неожиданно вторгнуться в Тайвань во время военных учений. Приступ может начаться с высадки на остров десанта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание South China Morning Post (SCMP). Как сообщили в оборонном ведомстве Тайваня, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может начать вторжение во время учебы рядом с островом. Китайские военные могут неожиданно взорвать десант и начать полномасштабные боевые действия. По данным тайваньских военных, подобный вариант развития событий соответствовал бы целям руководства Китая – вторгнуться на остров до 2025 года. Отмечается, что на начальном этапе вторжения китайские военные могут использовать сухопутные, морские и воздушные силы. Одной из основных задач, которая будет стоять перед НОАК, — предотвратить любые попытки иностранных вооруженных сил прийти на помощь Тайваню. Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин назвал полеты китайских военных над Тайванем репетицией перед вторжением. Отметим, США обеспокоены возможным вторжением Китая на территорию Тайваня. Как сообщало РБК-Украина, США и Евросоюз сделали совместное заявление о действиях Китая в Тайванском проливе.