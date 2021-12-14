С 1 апреля 2022 года антибиотики можно будет приобрести в аптеках только по электронному рецепту, а до конца следующего года Министерство здравоохранения хочет, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались только по электронному рецепту.

Как пояснил в интервью агентству «Укринформ» первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида, технология электронного рецепта хорошо себя показала в рамках программы «Доступные лекарства»:

«Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации «Доступные лекарства».

По словам Комариды, таким образом Минздрав хочет установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств.

Кроме того, по его словам, в Украине на данный момент набирает обороты так званное фармацевтическое страхование — накопления на лекарственные средства.

Ранее в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что антибиотикорезистентность (феномен устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов) будет одной из главных проблем в Украине после того, как COVID-19 будет побежден, ведь многие украинские врачи продолжают неуместно назначать антибиотики при коронавирусной инфекции.

Напомним, COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. Антибиотики не убивают вирусы. Их назначают только при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции. Устойчивость к антимикробным препаратам одна из самых серьезных угроз для здравоохранения. В мире ежегодно умирают около 700 тысяч человек вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями.