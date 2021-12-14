С начала суток, в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации трижды открыли огонь по позициям военных Украины. В результате обстрелов никто не пострадал. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, пророссийские боевики трижды открыли огонь, а именно: близ Новолуганска — обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в направлении Новотошкивского – произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов; в районе Авдеевки – вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов никто не пострадал.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы",- пишет прессслужба.