Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня — 13 декабря они дважды обстреляли позиции наших военных.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

На этот раз боевики осуществили обстрелы в Луганской области и обстреляли Попасную и Катериновку.

В районе Попасной российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Катериновки обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков украинские воины не пострадали.

Наши защитники открывали ответный огонь в ответ и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

Европейский Союз обсуждает с США и Великобританией новые санкции против Российской Федерации, которые нацелены на сдерживание Кремля от агрессивных действий, направленных против Украины.

Европейский Союз ввел санкции против «Частной военной компании Вагнера» из-за ее деятельности в Сирии, Ливии и Украине.

Как сообщалось ранее, несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сосредоточение российских войск в областях, которые граничат с Украиной, продолжается — Россия перебросила дивизион ЗРК «Бук» к границам с Украиной.

Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия совершит агрессию.