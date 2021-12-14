Зимнее солнцестояние выпадает на 21 декабря, а ночь с 20-го на 21-е число будет самой длинной. С этого момента световой день будет увеличиваться.

Напомним, зимнее солнцестояние происходит, когда Солнце проходит по своей самой южной точке и достигает минимальной высоты над горизонтом. На этот момент приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году. В разные годы зимнее солнцестояние выпадает на 21 или 22 декабря в Северном полушарии Земли и 20 или 21 июня в Южном.

Зимнее солнцестояние считалось особенным и мистическим временем у многих народов. Наши предки считали, что в самую длинную ночь по Земле разгуливает нечистая сила. Для защиты от злых духов в жилищах развешивали еловые ветки.

В астрологии зимнее солнцестояние считается удачным для подведения итогов, планирования нового и избавления от всего ненужного. 21 декабря рекомендуют загадывать желание – энергия Солнца поможет ему исполниться, пишет Обозреватель.

Добрая примета – впустить в День зимнего солнцестояния больше тепла: можно зажечь свечу или искупаться в горячей ванне.

Также полезно встать рано утром и поприветствовать рассвет. День желательно провести в мире, гармонии, спокойствии, медитации, общении с близкими. Благоприятны новые начинания и приобретения. Можно украсить елку украшениями, визуализирующими мечты.

Чтобы избежать неприятностей, эзотерики советуют встречать зимнее солнцестояние лишь с чистыми помыслами. Не стоит также употреблять сегодня алкоголь, ходить в грязной одежде и находиться в неубранной квартире.

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