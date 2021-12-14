Вопрос блокирования Германией поставки оружия Украине не является нерешаемой задачей, его можно решить на уровне дипломатических переговоров.

Такое заявление в комментарии ТСН сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, еще когда он был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Украина получила доступ к системе оборонных закупок НАТО.

«Это значит, что украинское Минобороны может напрямую у союзников покупать оружие. Но эти закупки не проходят автоматически. Они требуют политического одобрения. И у нас есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как эта система будет функционировать», – объяснил министр.

Министр иностранных дел Украины также отметил, что решить эти дискуссии можно на уровне дипломатических переговоров:

«Я не считаю, что это нерешаемая задача. Вчера мы с г-жой Аналленой Бербок (главой МИД Германии, – Ред.) обсуждали этот вопрос и сошлись во мнении, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы найти решение для любых ситуаций».

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что поставки оружия Украине блокировала лично Меркель. Одновременно с этим в интервью Financial Times глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников обвинил Германию в блокировании продажи оружия нашей стране через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России. Он подчеркивал, что с учетом шага Германии Украина будет стремиться покупать оружие в рамках двусторонних соглашений со своими союзниками, в том числе США, Великобританией, Литвой и Францией.

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