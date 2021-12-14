Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова пойти на компромиссы по Донбассу. Однако у каждого из них есть свой предел, который власть не может преступать. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК-Украина. "Нам нужно ставить точку в этом вопросе, такую задачу поставил Владимир Зеленский. Но не в результате наших интересов. Мы не можем уступить свою территорию, те вещи, которые зафиксированы в нашей Конституции", — заявил он. При этом Данилов добавил, что компромиссы возможны, но их должны принять украинцы. "Можем ли мы пойти на компромиссы? Да, можем, но их должен воспринять наш народ. Мы не можем бескомпромиссно что-либо решать и идти на уступки, то, что сегодня предлагает РФ", — добавил секретарь СНБО. По его словам, ситуация после разговора президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом не изменилась. "Нет, она не изменилась, она осталась в том же русле. РФ хочет поднимать планку для того, чтобы с ней все начали общаться. Общение необходимо, но не путем нашего суверенитета. Компромисс возможен, но у любого компромисса есть предел, какой мы не можем переступить с вами", – добавил Данилов.