Рост цен на продукты в Украине является последствием борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом в эфире «Свобода слова» на ICTV заявила глава Министерства экономики Юлия Свириденко.

«Рост цен – не результат деятельности украинского правительства, а результат деятельности развитых стран, боровшихся с последствиями COVID-19. Исходя из того, что экономика страны открыта, мы импортировали эту инфляцию», – уверяет Свириденко.

Она также говорит, что власти никак не могут повлиять на рост цен, ведь они меняются не только в Украине, а во всем мире:

«Цены растут потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины, мы экспортируем эти продукты, поэтому этот рост и происходит. На цены на мировых рынках мы не можем повлиять».

https://www.youtube.com/watch?v=uWXj1DkO_eo

По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%.

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