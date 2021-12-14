В Киеве готовятся к введению чрезвычайной ситуации в случае продолжения российской агрессии. Мэр столицы Виталий Кличко в случае полномасштабных боевых действий на территории Украины и Киева организует общественную оборону и работу города.

Об этом Кличко пишет в своей статье для газеты Bild.

По его словам, в настоящее время в столице активизировали работу по подготовке резервистов, а также их набору. Кроме того, мэр подчеркнул, что на границе с Украиной и на захваченных россиянами территориях находятся 100 тысяч военнослужащих армии РФ.

Политик призвал Германию разблокировать поставки оружия оборонного направления в Украину.

По словам Кличко, сейчас существуют разные варианты нападения России на Украину. Киев, в частности, и наше государство вообще обязаны быть готовы ко всем из них. Он также напомнил, что перед оккупацией Крыма и части Донбасса в 2014 году почти все международные наблюдатели говорили о невозможности такого поступка со стороны Кремля.

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что поставки оружия Украине блокировала лично Меркель. Одновременно с этим в интервью Financial Times глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников обвинил Германию в блокировании продажи оружия нашей стране через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном вторжении России. Он подчеркивал, что с учетом шага Германии Украина будет стремиться покупать оружие в рамках двусторонних соглашений со своими союзниками, в том числе США, Великобританией, Литвой и Францией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что вопрос блокирования Германией поставки оружия Украине не является нерешаемой задачей, его можно решить на уровне дипломатических переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок подняли вопросы агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. Пришли к выводу, что в случае эскалации Кремля — необходим решительный ответ.

Владимир Зеленский ответил на требование Путина не брать Украину в НАТО.