Курс доллара на межбанке в продаже 14 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек – до 27,08 гривен за доллар, курс в покупке – до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 17 копеек – до 30,60 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,0650 – 26,0850 грн/доллар, евро 30,5861 – 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,3682-0,3686 грн/рубль. Отметим, 13 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 26,9400 – 26,9600 грн/доллар, евро 30,4152 – 30,4378 грн/евро, российский рубль 0,3664 – 0,3668 грн/рубль. Курс НБУ Национальный банк Украины на завтра поднял официальный курс сразу на 11 копеек и установил его на отметке 26,99 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара перешел к росту после понижения в течение недели.