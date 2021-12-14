14 декабря в Луганской области на трассе Чугуев-Меловое произошла новая смертельная авария с участием маршрутки. Один человек погиб, еще 7 пострадали.

Об этом сообщает в Facebook начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, авария произошла в 6:40 утра в Старобельском районе неподалеку с. Орехово, на трассе Чугуев-Меловое.

По предварительной информации, водитель не учел дорожной обстановки (гололедица) и слетел в кювет. В результате аварии один пассажир погиб, а водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения.

Сейчас двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.

Напомним, 7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. По последним данным, погибли 13 человек, 7 находятся в больницах Чернигова — они в тяжелом и среднем состоянии.