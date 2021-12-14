Вот, иногда одеваешься в трендовые вещи, но… не нравишься себе в зеркале и вообще чувствуешь себя неуверенно, бывает? Этой зимой дизайнеры популяризировали многие вещи, которые подойдут далеко не всем и могут просто-напросто испортить своей хозяйке и настроение, и лук. Стилист Файила Кадырова в своем Instagram выделила 5 трендов, к которым, прежде чем выбрать их для своих нарядов, стоит внимательно присмотреться, а затем задать себе вопрос: "Мне точно подходит?". Капор/балаклава – кто-то однозначно оценит данный тренд и внедрит его в свой гардероб, но смотрите на себя честным взглядом, вас он украшает? Тогда берите! Дутик – вся эта тема с ugly shoes – не история для каждого. Хорошо, что есть прекрасная альтернатива в виде ботинок на шнуровке, изящных ботильонов или сапог-труб. Жилет на голое тело – присутствует буквально в каждом кампейне масс-маркета. Очень спорная позиция, если за окном –15, а то и выше. Все-таки эта комбинация рассчитана на европейскую теплую зиму. Длинные цветные перчатки – как ни крути, ассоциация с хозяйственными напрашивается сама собой. Пока не увидела ни одного стилиста/блоггера, кому удалось собрать с ними отличный комплект! Обувь к середине икры – для тех, кто не боится бросать вызов и уродовать пропорции фигуры. Настоятельно не рекомендую такую обувь барышням с качающимися икрами.

С трендами нужно быть аккуратнее (фото: instagram.com/faila_spb) Ранее Андре Тан рассказал, как носить новый лавандовый, главный цвет 2022 года.