Санкции могут затронуть не только газопровод "Северный поток-2" и другие российские трубопроводы. Лидеры ЕС На этой неделе обсудят наращивание войск РФ на границе Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". "Северный поток-2" не следует выделять при обсуждении возможных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, поскольку есть и другие трубопроводы "Газпрома", – заявил изданию источник в правительстве Германии. По его словам, Москва должна объяснить цель наращивания военной группировки на границе с Украиной. Собеседник издания отметил, что лидеры ЕС соберутся на этой неделе, чтобы обсудить ситуацию. Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации "Северного потока-2" был приостановлен, поскольку он не отвечает нормам ЕС. Отметить, за скорый ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" выступает Австрия.