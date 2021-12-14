Психологи раскрыли несколько правдивых фактов о мужчинах, которые представителям этого пола, возможно, хотелось бы скрыть. Ведь большинство мальчиков с детства дают установку, что они должны быть сильными, не имеют права на слезы, эмоции и слабости. Об этом рассказал писатель, психолог, автор книг Дилки Диссана, пишет ресурс Quora. Вот несколько фактов о мужчинах, о которых вы можете даже не догадываться Факт №1. Мужчинам труднее разговаривать с женщинами, которые физически привлекательнее. Факт №2. Мужчины могут легко выполнять аналитические операции во время вождения и могут безопасно водить быстро. Факт №3. Согласно опросу, мужчины проводят почти год своей жизни, глядя на женщин. Факт №4. Мужчины чаще склонны недооценивать уровень интереса женщин к ним. Факт №5. Мужчины более эмоционально переживают разрывы отношений, чем женщины. Факт №6. Мужчины говорят около 12 500 слов в день, тогда как женщины говорят 22 000. Факт №7. Мужчины чаще склонны принимать импульсивные решения, чем женщины. Факт №8. Мужчины склонны снижать голос, когда разговаривают с любимым человеком. Факт №9. Мальчики лучше сдают экзамены на успеваемость, а девочки лучше успевают в процессе обучения. Ранее мы писали, что психологи перечислили ложные признаки "большой любви", и рассказали, как не попасться на эту удочку. Также сообщалось о типах мужчин, способных "убивать" женскую самооценку. Кроме того, эксперты назвали тип женщин, которые привлекают только слабых мужчин.