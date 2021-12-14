Соединенные Штаты имеют целью поддержать Украину. Обещают не принимать решения по стране без ее участия. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Карен Донфрид. "Наша цель — поддержать наших украинских коллег в наших усилиях по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием Россией войск. Как подтвердили президент Байден и госсекретарь Блинкен, мы стремимся позаботиться, чтобы никакие решения или обсуждения об Украине не происходили без участия Украины", — заявила заместитель госсекретаря. США. По словам Донфрида, сегодня США работают над тем, чтобы Украина и Россия вернулись к выполнению Минских договоренностей, чтобы урегулировать вооруженный конфликт дипломатическим путем. В то же время заместитель госсекретаря добавила, что слухи о том, что Штаты будут побуждать Украину к уступкам в переговорах с Россией, является лишь кампанией по дезинформации. "Правда состоит в том, что мы объединились с Украиной, нашими союзниками НАТО и партнерами по всему миру. В наших усилиях разрешить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не уступают", — отметила Донфрид.